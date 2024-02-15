苗栗縣竹南一間超商，近日發生女店員在光天化日下遭外籍移工強抱的恐怖案件，女店員當下崩潰大哭瘋狂尖叫，影片曝光後引起討論。有女網友就分享，過去在中壢讀書時，完全不敢在火車站附近逗留。

一名女網友今（15）日在「Dcard」表示，看到超商女店員遭外籍移工強抱的新聞後，不敢想像女店員當下有多麽害怕，而在桃園中壢念大學的她，過去跟一群朋友出門的時候，就曾被移工吹過口哨，導致她整整4年都不敢在很多移工聚集的火車站附近逗留，甚至不敢穿短褲出門。

原PO認為，雖然移工確實帶來廉價的勞動力，但台灣沒有嚴厲的法律來約束這群人，真的讓人感到非常可怕，「尤其身為女性，時時刻刻提防他人，希望政府能夠設立因應措施給我們保障，不論男女都能平安不被騷擾」。

其他人也說「外國來的蟑螂真的很多，政府完全沒在管」、「這種垃圾就該關一關然後遣送回國永不得入境，不殺雞儆猴根本治不了他們尿性，未來台灣移工只會越多，我還是覺得亂世該用重典」、「真的好噁心」、「身為超商店員，我真的超怕哪天會突然發生在自己身上，無法想像這個女生的陰影面積」。

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