楊子儀（左）特別演出黑道大哥「樂哥」。（結果娛樂提供）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

由邱宇辰、黃宏軒主演的《關於未知的我們》，今（15）日釋出「卡司篇」預告，曝光更多精彩畫面。新生代女星林思廷飾演魏家小妹，堪稱坐擁「海景第一排」看邱宇辰、黃宏軒兩位哥哥談戀愛；韓國歐巴金在勳本色演出暖男角色，時常邊吃邊演是大考驗；實力派演員楊子儀與梁正群化身影響邱宇辰一生的兩位重要大哥。

林思廷（左起）親眼見證邱宇辰、黃宏軒的戀愛。（結果娛樂提供）

林思廷曾入圍金鐘新人，近期作品聲勢水漲船高，她在劇中個性天不怕、地不怕，只怕哥哥們的小妹「魏離離」，家人都暱稱她「小寶」。她挑戰13歲到23歲的年齡跨度演出，直呼壓力大，「13歲的眼神是最大的挑戰，我就想著要揣摩小孩的眼睛，還好跟我對戲的郭大睿正值14歲，我從他身上汲取了一些那個年紀的眼神，很謝謝他。」她首次參與BL劇演出，直言當初答應演出是出自對BL劇的好奇，劇中被多位帥氣哥哥們環繞，羨煞旁人，實際上在家中排行老大的她則坦言：「以前只有學怎麼去照顧人，就忘了怎麼被體諒跟撒嬌，所以開拍前最大的功課是要學會怎麼去依賴別人、依賴哥哥。」

「韓國歐巴」金在勳繼《我的牙想你》之後再度與原班製作團隊合作，這次挑戰暖男「三胖」，與邱宇辰是多年好友，他的出現總是帶來歡樂，金在勳有感分享：「在這個偏黑暗又沈重的劇情裡能夠有輕鬆一點還有能笑的空間給觀眾，是角色最吸引我的點。其實三胖的個性跟我完全相反，我有時候話比較少或是沒有太多表情，希望未來我也可以很樂觀到跟三胖一樣當大家的happy virus。」

金在勳因為戲劇影響，愛上吃零食。（結果娛樂提供）

角色的「愛吃」特性，讓從前不愛吃零食的金在勳，拍完這部戲後開始習慣吃零食，「有時候肚子很餓可以邊吃邊演的確很開心，可是如果剛吃完飯就會有點痛苦，加上中文不是我的母語，為了避免咬太大口或怕飲食噴出來導致講話不清楚，拍攝期間也維持咬東西講話來做功課。」

楊子儀特別演出黑道大哥「樂哥」，是名行事狂妄、個性相當有野心的江湖老大，「這是第一次飾演黑道大哥，卻有種莫名的熟悉感，很喜歡他們那種重義氣的氣息。雖然樂哥場次不多，但是在劇情推進上又很重要，所以每次出場時，導演都會幫我鋪陳得很有張力，年輕時練習的打火機和舌頭熄菸正好派上用場，就這樣一點一點地把樂哥扭成型了。」

劇中多場近乎瘋癲的精彩表演，楊子儀表示：「以前演起來可能會覺得很過癮，因為是一種釋放、一種解脫，不過可能是因為這幾年修佛的關係，那種失控的感覺反而變得陌生，所以到現場梳化完成後我會找個沒人的地方靜一靜，把樂哥找回來，收工後我也會給自己一點時間讓樂哥沉澱一下，再把他收起來。」

梁正群特別演出新創企業家「老熊」一角，親曝接演契機是與導演姜瑞智撞臉。（結果娛樂提供）

梁正群演出年輕有為的創業家「老熊」，是劇中邱宇辰的合作夥伴也是一位老大哥般的存在，提到這次參與演出的契機，梁正群直說：「和姜導認識很久了，圈內都笑稱我們兩個長得很像，所以當收到演出邀約時，二話不說就答應了。我看過的BL劇其實不多，這次演出後深深感覺BL劇有種獨特的唯美浪漫，是其他劇種無法比擬的，未來有機會希望參與更多的演出。」

角色雖然貴為大老闆，卻喜歡和員工打成一片，梁正群表示：「我正好有位同學創業多年，成績好也深受員工喜愛，我就以他為範本創造出一個溫柔又很替人著想的老熊。因為老熊在戲裡常常是個和事佬又很幽默，導演給我很多空間即興搞笑，這次玩得非常開心。」

《關於未知的我們》堅強卡司集結邱宇辰、黃宏軒、林思廷、金在勳、楊子儀、梁正群、林子閎、邱勝翊、林昀希、朱宥丞、郭大睿、阮柏皓等實力派演員。劇情故事描述魏謙（邱宇辰飾演）年幼喪親，一肩扛起家庭責任，除了撫養親妹妹魏離離（林思廷飾演），還意外收養了弟弟魏之遠（黃宏軒飾演）。為了弟妹，魏謙不要命地打黑工賺錢，幸好有一起長大的好兄弟三胖（金在勳飾）將他拉回正軌。當生活逐漸步上軌道，小遠卻坦承自己喜歡的人是哥哥，進而強吻了魏謙，魏謙一氣之下將小遠送出國，內心才感受到似乎缺了一點什麼，沒有血緣的兩人最後只能是家人、兄弟？還是能跨越那一條禁忌界線，成為戀人？

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