民進黨排名第16的不分區立委、中研院學者陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。而副總統賴清德今（15）日就表示，「俊翰，你的身體限制不了夢想，我們會永遠懷念你陽光自信的生命精神。你是天使走過人間，願你安息，在天上看顧我們摯愛的土地，我們會帶著你所堅持的理想價值，繼續前進」，引發討論。

賴清德表示，「日前，陳俊翰律師疑似因感冒引起併發症，前往台大醫院新竹分院急診，經醫護人員盡力搶救，仍於2月11日凌晨離開了我們，俊翰的家人非常低調，年節期間未對外公布」，賴清德更哀悼，「聽聞俊翰突然離世的消息，我們都感到非常哀痛，今日也已連繫俊翰母親，並希望能由民進黨協助治喪，送俊翰走完最後一程」。

最後賴清德也祝福，「俊翰，你的身體限制不了夢想，我們會永遠懷念你陽光自信的生命精神。你是天使走過人間，願你安息，在天上看顧我們摯愛的土地，我們會帶著你所堅持的理想價值，繼續前進」。