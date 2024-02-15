藝人彭于晏13歲移民加拿大，大二時因外婆過世回澎湖奔喪被發掘，參演偶像劇《愛情白皮書》進入演藝圈，演出《仙劍奇俠傳》、《我在墾丁天氣晴》、《翻滾吧！阿信》走入大眾視野，成為許多女生心目中的男神，41歲的彭于晏日前遭好友出賣醜照，崩壞模樣讓大批粉絲幻滅。

男星柯有倫日前在Instagram發布照片，直呼：「初三走春巧遇男神」，照片中他和彭于晏自拍，照片原圖直出，彭于晏眼角已經有些許皺紋，臉上鬍渣沒刮乾淨，兩人用力擠眉弄眼，與螢幕上的帥氣形象差距甚遠，彭于晏還被注意到牙齒有些黃。貼文發布後，網友們紛紛表示：「有點羨慕」、「天吶！太幸運了吧！我怎麼想遇到都遇不到」、「我也想遇見啦」、「兩個都是我男神」、「彭于晏私下真的沒有偶包」。

彭于晏近年事業重心放在香港和大陸，近期與天王劉德華、任達華、劉雅瑟等人的犯罪動作電影《潛行》上映，彭于晏在戲中飾演緝毒警察，為戲他特別增重，讓自己能看起來更強壯，電影中有不少槍戰和動作戲，但彭于晏認為最難的反而是文戲：「《潛行》的文戲更為複雜和困難，但這也是劇本吸引我的地方。」

彭于晏在影壇是出了名的拚命三郎，但他表示看著劉德華在現場，他不認為自己很拚命，「華仔哥在現場總是站著，不是不想坐，是很多事情在忙碌著，他真的完全百分百投入。」