許多人都會趁著春節連假出國旅遊。一位男子表示，他家出租了一個房間給一個剛出社會的上班族男子，同時也請對方保管一箱美酒，沒想到過年期間聯絡對方拿酒時，租客一連4天沒有回應，直到連假結束才說人在日本，讓男子認為相當過分，「房子也不是你的，既然買不起房要寄人籬下，總是該尊重一下我們屋主吧」，不過貼文曝光後，許多網友紛紛開罵，認為出國本來就不用報備房東。

原PO在Dcard發文指出，爸爸放了一箱美酒在租客的房間，請對方幫忙存放，今年過年期間，爸爸想和親友一起分享美酒，同時也想說可以送一瓶給租客聊表心意，「結果打了4天手機都沒接電話，傳訊息也不讀不回」，直到連假最後一天，租客才回應自己出國、人在日本。

原PO氣憤表示，租客應該事先通知自己會在過年期間出國，「房子也不是你的，既然買不起房要寄人籬下，總是該尊重一下我們屋主吧。我們不留備份鑰匙是尊重你的隱私，不代表你可以不讀不回搞失蹤耶，還是現在有錢出國不爽鳥房東，就可以這種態度，簡直不要太過分了」。

對此，許多網友紛紛回應，「我都不知道現在租房子要出門，還要跟房東報告行蹤欸，奇文共欣賞」、「他有付租金就不是寄人籬下，等你免費給他住再來講話」、「不覺得出國要跟你說，你怎麼不問自己為什麼不提早跟房客說你要拿東西？」、「只是房東而已還想要享有情侶的權利，那他大便是不是也要拍給你看，畢竟是在你的房子裡，給你尊重」。