曾列民進黨不分區立委候選人的中研院學者、陳俊翰律師離世，台灣民眾黨向陳律師的家人表達最誠摯的哀悼之意，並希望陳媽媽能節哀保重，陳俊翰律師用一生展現生命的價值，用不輕易被打倒的堅韌信念，將困難轉為奮鬥與使命，這樣的精神實在令人欽佩敬重。

民眾黨表示，陳俊翰雖患先天性脊髓性肌肉萎縮症，卻在家人幫助下突破疾病限制，考取律師高考榜首、會計師執照，還取得哈佛大學法學碩士、密西根大學法學博士學位，並選擇回台助人，以人權法專長為障礙者爭取平等福利，令人欽佩敬重。

民眾黨表示，雖然與陳律師分屬不同政黨，但十分謝謝陳律師為身障及罕病弱勢挺身而出 ，他曾表示會在任何位置上盡最大努力，促進社會保障弱勢，不再受到環境、制度的阻礙跟限制，能獲得平等的機會，讓每個人都能追求自己想要的生活、實現理想，謝謝他提醒我們每一位政治工作者與公部門人員要為此多加努力。台灣民眾黨未來也會持續關注罕病、身障者權益保障議題與修法。