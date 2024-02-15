歐美長程線載客率近9成發威，長榮航（2618）1月合併營收176.31億元，年增16.16％，創同期新高，也是歷史第六高，其中客運營收124.6億元，年增率22.33％。3月日本賞櫻旺季，增班桃園-松山航線。

長榮航1月合併營收年增16.16％，主要受惠於拉斯維加斯電子展及歐美聖誕節後返程，1月上旬歐美長線機位需求強勁，長程線載客率近9成，票價維持高檔。

短程線適逢寒假開始，日韓訂位需求持續暢旺，價量皆為上揚走勢，東北亞平均載客率近9成；東南亞旅遊航點峴港及曼谷、清邁的載客率皆達9成以上。

2月為農曆春節旅遊旺季，雖然受到機師揚言農曆春節罷工的短暫干擾，所幸已和平收場，長榮航2月合併營收有望優於1月。

長榮航看好日本賞櫻旺季，自3月6日起將增開桃園-松山每周2班，並於3月20日至4月30日增至每周4班，高雄-福岡也將於3月31日起增為每周7班。

元月初廠商盤點為傳統航空貨運淡季，但於1月下旬因應春節出貨潮價量回溫，1月貨運營收達33.85億元，未來將積極爭取專案及電商包機運送商機，拓展冷鏈市場等高單價貨品，機動調整高單價及季節性貨品艙位配置，藉以增加營收。