民進黨排名第16的不分區立委、中研院學者陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。總統府發言人林玉禪表示，總統蔡英文聽聞後相當遺憾及不捨，向家屬表達深切哀悼，政府將持續推動強化保證身障者權益的政策，持續推動陳俊翰關注的議題，讓陳律師致力打造多元、平等、共融社會的精神能夠延續。

總統府發言人林聿禪今（15）日表示，關行政院人權保障推動小組委員陳俊翰律師近日逝世，蔡總統聽聞後感到相當遺憾及不捨，向陳律師家屬表達深切哀悼及慰問，並盼望家屬節哀珍重。

林聿禪表示，陳俊翰律師是「生命鬥士」，無畏任何艱難及限制，長期投身社會公益，並為身障者及罕病族群爭取權益，其對社會公益的奉獻，已對台灣社會產生正面的啟發。

林聿禪表示，政府也將持續推動強化保障身障者權益的政策，讓陳律師所關注的政策及議題，得以持續推動，讓陳律師致力打造多元、平等、共融社會的精神能夠延續。