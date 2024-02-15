著名的美國陸軍精銳部隊-第 82空降師第 1旅戰鬥隊，約 2000 名士兵配備了新一代的頭盔「下一代綜合頭部保護系統」 (NG-IHPS)，具有下頜保護、聽力保護、通訊器、平視顯示器，也能安裝夜視鏡-雙筒望遠鏡，如同科幻電影的高科技部隊頭盔。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美國陸軍軍防護裝備專案負責人伊格特中校(Ken Elgort)說：「這標誌著美軍士兵防護裝備的重大進步，因為它為士兵提供了針對戰場威脅的保護，而創新的頭盔設計，又是額外的設備平台，可提供未來的士兵重要的戰場資訊。」

NG-IHPS 專為近戰部隊而設計，可與下一代夜視設備連接，而下頜保護層則為兵增加了額外的防禦。

該頭盔的研發經理諾克少校( Matthew Nulk)強調了NG-IHPS頭盔的彈道和碎片防護能力，而且它還很輕巧。諾克說：「與之前的型號相比，NG-IHPS重量減輕了 40%，它將為步槍威脅防護，制定了新的全球標準。」

首席工程師格魯特(Alex de Groot)強調NG-IHPS 的無螺栓固定系統，和夜視鏡裝置支架，它們在增強保護的同時，還保持頭盔的結構完整性。

首個接收新頭盔的單位是第 82 空降師第2與第3旅戰鬥隊，他們定於本季接收 NG-IHPS，預計在未來三年內，發配給所有的近戰部隊。

這還只是開始，士兵計畫執行辦公室(PEO Soldier)表示，之後還有模組化可伸縮背心( Modular Scalable Vest)、防彈戰鬥衫(Ballistic Combat Shirt)、爆炸骨盆保護器(Blast Pelvic Protector)和軀幹保護裝甲板(Vital Torso Protection hard armor plates)。