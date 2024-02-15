2024年立委選舉被民進黨列入不分區立委名單的律師陳俊翰，因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世，享年40歲。律師陳又新感嘆表示，沒想到上個月在落實國家人權行動計畫審查會議上，是和陳俊翰最後一次見面。

陳又新今(15日)在臉書粉專貼文表示，剛剛得知噩耗，陳俊翰因病逝世。陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），除全身癱瘓，還經歷過電毯電線走火意外，導致雙腿截肢，但卻未因而喪志。陳俊翰是台灣首位SMA律師，擁有律師以及會計師雙執照。

陳又新接著表示，陳俊翰放棄美國高薪返台後，擔任律師及國際人權、身心障礙政策與法律的倡議與推廣者，是他們改革路上重要的夥伴。

陳又新感嘆說，沒想到上個月在落實國家人權行動計畫審查會議上，是和陳俊翰最後一次見面。他大陳俊翰一屆，也有幸一起在舊法學院上過課。陳俊翰全身僅剩眼、嘴與手指末端能動作，卻能克服困難逆轉人生。陳俊翰不僅是律師，更是堅強的戰士，用堅韌的信念為社會帶來了光明。

陳又新表示，陳俊翰的光輝會持續照耀社會，他們也會努力將他的精神傳承下去，繼續為正義和公平而奮鬥。願陳俊翰家人節哀順變。