林姓男子2019至2021年擔任269旅上尉人事官，負責不適服志願士兵賠償金業務，他為治療母親眼疾等原因，未將追繳70人賠償金多達496萬餘元上繳國庫，一直到業務交接時東窗事發。桃園地方法院審理，依現役軍人犯侵占公有財物罪，處2年6月，可上訴。

桃園地檢署調查，2019年11月16日至2021年10月15日擔任269旅旅部人事科上尉人事官，因為了避免追繳不適服志願士兵賠償金的程序負擔，都由人事官自行計算賠償金額後，預先向賠償人收取賠償金，避免預收不足，大多超估賠償金額，待正式金額出爐後，再由人事官退回溢收款項。

不過林男在擔任269旅人事官期間，向多達70名不適服志願士兵追繳賠償金，高達483萬餘元都沒繳回國庫，超收13萬餘元也沒退回士兵。一直到2021年10月16日調職時業務交接，接任的人事官清查不適服士兵賠償金繳納情形才東窗事發。

林男犯後坦承犯行，法院認為，林男侵占金額雖鉅，但並未挪為他用，且繳回全部款項，對於公務員應廉潔自持的社會期待產生的衝擊、損害應屬輕微。考量侵占動機是為了母親眼疾所需開刀醫藥費，若依照侵占公有財物罪最低刑期5年，有情輕法重而堪以憫恕，因此依法減刑。依現役軍人犯侵占公有財物罪，處2年6月，褫奪公權2年，可上訴。