前大陸央視記者王志安(王局)日前在網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》中，遭疑影射民進黨為選舉利用身障律師陳俊翰律師做秀，引發抨擊。沒想到陳俊翰卻於春節期間離世，享年40歲。而當時《賀瓏夜夜秀》的主持人賀瓏今（15）日就表示，「對於陳俊翰律師的離世深感遺憾，陳律師面對生命堅韌的態度令人敬佩，感謝他對於臺灣的貢獻與付出」，引發討論。

大陸媒體人王志安日前上《賀瓏夜夜秀》談論台灣選舉，他強調，台灣選舉造勢場合會給人「走錯片場」的感覺，不像是政治競選舞台，而是演唱會現場，甚至有「把殘疾人士推上去」、「煽情的」等話語出現。被影射的人是身障律師陳俊翰，而當時民進黨發言人張志豪對此痛批，節目邀請他國人士評論台灣選舉，還透過訕笑的方式，來影射台灣人士，民進黨對惡意言論予以譴責。

薩泰爾娛樂稍早表示，一切都在了解中。賀瓏則發文致哀，「對於陳俊翰律師的離世深感遺憾，陳律師面對生命堅韌的態度令人敬佩。感謝他對於臺灣的貢獻與付出。」