1972年開幕迄今的北投熱海溫泉大飯店在今(15)日在官方臉書發表結束營業公告，將於2月29日結束營業，未來將進行危老都更改建。(翻攝自飯店臉書)

又一家老牌飯店吹熄燈號，1972年開幕迄今的北投熱海溫泉大飯店在今(15)日在官方臉書發表結束營業公告，內文感謝各位貴賓支持熱海大飯店50餘載，飯店將2月29日結束營業，未來將進行危老都更改建。

今(15)日大年初六適逢開工日，不少企業歡喜慶開工，熱海溫泉飯店卻選在年初六下午2點3分於官方臉書發表結束營業的公告，令人錯愕。記者致電飯店，員工表示：「老闆有交代不受訪，以臉書公告為主。」臉書公告首先感謝眾多民眾50餘載的支持，並宣佈飯店將於今年2月29日結束營業，未來將進行危老都更改建。「若民眾手中仍持有飯店出售的票券，可在上班日早上9時至下午5時致電飯店，或透過官方LINE帳號聯繫飯店方，以便辦理退款，但並不會受理贈送券。

貼文發布後，短短4小時吸引700多人留下表情符號，還有多達近80次的分享與近乎40則的留言，不少網友紛紛感嘆，像是「人生第一次住的飯店，國小畢業旅行的記憶。」、「當時經濟最鼎盛的時候，常常會看到熱海入住著不同國家的人，一直到現在都是！現在要停營了，很可惜的說！」等留言。

創立於1972年的熱海飯店，時值北投最繁華的年代，也是當時北投區最鼎盛的飯店之一，飯店鄰近捷運新北投站，附近也有溫泉博物館、市圖北投分館等景點，不少老台北人會選擇在此泡湯。昔日名聞全球的中華少棒，每逢勝利歸國受獎覲見時，也是入住熱海大飯店，可見當時盛況。

熱海飯店從2022年底就和中國文化大學簽約，提供250床讓文大學生入住，學生可享受飯店式管理和泡湯服務，一學期租金含水電，平均1天100多元即可天天住宿溫泉大飯店，簽約案於2023年2月起，預計執行1年。文大校方也證實已協助大多數學生於農曆年前搬離。

據悉，熱海大飯店因為建築老舊，在溫泉飯店林立的北投區越來越沒有競爭力，全坤建設2年前公告簽下熱海大飯店合建案，預計斥資約12億元興建高檔住宅。想要重溫往日泡湯回憶的民眾，可得把握時間造訪飯店。