新北市永和世界宗教博物館兒童館經過改裝及試營運，正式於大年初六2月15日重新開幕，推出第一檔展覽「不只一百種：保種計畫」，邀請今年獲得靈鷲山全國普仁獎的學童及家屬到館創作，讓孩子自由認知世界和自我詮釋「生命意義」的權利，饒富深意。

世界宗教博物館以「心」為出發點，提供一處可讓身心沉殿與體會生命的教育場所，自2001年成立後，2005年創設兒童館，打造「生命教育」為核心的展覽空間，曾以「愛的森林」為主題建立口碑，2016年整修以「愛的星球」呈現。

2023年獲文化部專案研究補助，投入研發兒童生命教育，並改裝完成，從遊樂園式的展場，轉型成強調參與、以觀眾為主體的展覽空間設計。不僅是「心靈博物館」，對孩童來說，更是一座秘密基地及身心安頓的庇護所。

宗博兒童館第一檔展覽「不只一百種：保種計畫」，與新北市烏來區德拉楠部落（原稱福山部落）、新竹縣五峰鄉桃山部落的偏鄉學校合作，展開「博物館大洪水記：一座島庇護所」駐館活動，不同海拔的部落孩子，以宗博館為大山大海大地，共同探索、學習，在兒童館內創作心中的庇護所。

2月15日正式開館當天，邀請獲得靈鷲山全國普仁獎的學童到館，持續在這裡找到孩子的多樣性，每個兒童在這個博物館裡，都可享有相等的自由認知世界和自我詮釋「生命意義」的權利，被友善理解和尊重，可以看見孩子發現生命依靠的庇護元素，或在大山中與山林一起脈動成長的歷程。

世界宗教博物館長馬幼娟表示，以表彰品德優秀的靈鷲山普仁獎，在全台各地舉辦頒獎典禮，其中新北C區今年初首次選在宗博館舉辦，因而有了這次的邀約。透過參與式策展工作營，館方將和孩子一起搭建屬於自己、安全又溫暖的秘密基地，陪伴孩子安然地面對周遭世界裡的情緒怪獸、生活裡的大洪水事件。