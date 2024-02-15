年後開工日，車業龍頭和泰車15日一早舉行開通團拜，董事長黃南光致詞時期許同仁今年業績再創新高，另也鼓勵同仁早生貴子，龍年最重要的事就是幫爸媽抱龍年金孫。

去年和泰車銷售創近18年新高，黃南光重申，雖然可預期今年會是充滿挑戰的一年，台灣汽車市場將回歸激烈競爭，但從防疫險大虧到全部賺回來，「我對同仁充滿信心！一定可以繼續發揮『Think Amazing』『Do Amazing』的精神來迎向挑戰，再締造佳績。」

話鋒一轉，黃南光以集團大家長的身份也問在場員工「知不知道龍年最重要的是什麼？」由於是即興提問，在場員工皆以為董事長將交代什麼重要工作，黃南光卻笑說，有許多年輕同仁的爸媽，最希望的就是可以抱一個龍年金孫，也逗笑在場員工。

緊接董事長致詞後，總經理蘇純興也率領一級主管各自拿著期許春聯，希望和泰車在新年業績「龍騰鴻圖」，蘇純興表示，今天開工大家都很開心很熱鬧，今年一定會很旺。