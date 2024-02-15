足球明星梅西（Lionel Messi）香港未出賽風波在大陸餘波未了，大陸《央視》節目《天下足球》新片頭將梅西畫面換成德國球星拉姆（Philipp Lahm），不料網民傳出拉姆曾批評中國人權問題而來辱華」爭議，並非「對華友好人士」。大陸《央視》則尚未對此做出回應。

據港《香港01》報導，阿根廷球星梅西月初隨邁阿密國際隊赴香港舉行友誼賽期間未出賽，引爆香港、大陸球迷怒火，自此傳出梅西可能遭到陸媒封殺。近日大陸官媒《央視體育》王牌節目《天下足球》的片頭已將梅西於2022年率阿根廷國家隊奪下世界盃冠軍後高舉大力神盃歡呼的畫面全數刪除，片頭中間原有一段梅西效力西班牙巴塞隆納隊（FC Barcelona）時、穿著球衣慶祝的畫面也被剪掉，《央視》天氣預報節目中，梅西代言的廣告照片也遭撤換。

因香港友誼賽未出場風波，大陸《央視》體育節目《天下足球》的片頭最後一段有梅西手捧世界盃足球冠軍盃的畫面已被刪除。（圖／微博）

港媒《經濟日報》指出，《央視體育》在刪除梅西畫面後，在節目片頭中換上德國隊前隊長拉姆於2014年手捧世界盃冠軍獎杯的鏡頭，而2014年在巴西舉行的世界盃冠軍賽上，德國隊在決賽擊敗的對手正是梅西率領的阿根廷隊。

《央視》節目《天下足球》新片頭將梅西畫面換成德國球星拉姆（圖）2014年獲得世界盃冠軍的畫面，不料網民傳出拉姆曾批評中國人權問題而引來「辱華」爭議。（圖／微博）

報導說，這次《央視》更換畫面後，有不少大陸網民在社交媒體上叫好，認為《央視》特意選擇當年擊敗梅西的拉姆，表明了中國球迷對梅西的態度。不過，也有大陸網民表示，其實德國的拉姆也曾因批評中國人權問題，而被歸類為非「對華友好人士」。

大陸網民翻出拉姆2022年德國《時代周報》所撰題為《在體壇也可以說不》的文章說，「在如今這個時代，體育就是政治，因此體育明星絕對不應該徹底置身於政治之外。」拉姆還公開批評中國和卡達的人權問題，並呼籲民主國家的運動員在當年舉行的北京冬奧會、卡達世界盃期間積極行動，表達政治態度。

報導說，拉姆的發言被大陸網民認為渉及「辱華」，並因此怪罪《央視》的《天下足球》節目「帶頭辱華」、「都說梅西不上場是辱華，現在換了個真辱華的」，也有網民批評《央視》稱：「在你們眼裏一個莫須有、未定論的罪名比真辱華還嚴重」。