台北市1名男子阿強（化名）在捷運上見一名女子A女手機頻掉，站立不穩、走路乏力、反應遲頓、語無倫次，已呈現精神恍惚、意識不清之半昏迷狀態；且見A女年輕貌美，竟起色心，假裝好意陪同A女前往診所就診，後偕同A女前往溫泉旅館休息，利用A女意識混亂，不能且不知抗拒之情形，乘機性交行為1次。法院審理後依乘機性交罪，處有期徒刑3年4月，可上訴。

判決指出，阿強在某捷運站車廂內，與A女攀談後，見A女手機頻掉，站立不穩、走路乏力、反應遲頓、語無倫次，已呈現精神恍惚、意識不清之半昏迷狀態；且見A女年輕貌美，竟起色心，先假裝好意陪同A女前往診所就診，竟將她帶到旅館性侵。

審理時，阿強坦承有與A女性交1次之事實，惟矢口否認有何乘機性交之犯行，辯稱：A女當時意識清醒，其與A女性交亦係經A女同意等語。

法院調查，A女因服用精神科藥物而陷於精神恍惚、意識混亂不清之半昏迷狀況，致其對於案發當天經歷過程，僅有片斷記憶，只記得當天下午有先到精神科診所，出現在公車站，沒有穿衣服躺在白色床上，被告躺在旁邊，有口交的過程，被告說要進來，伊說不要，伊醒來後驚覺發現是晚上7點，被告再把伊帶回精神科診所，伊完全沒有印象在發生性行為前與被告有談話或互動過程，且被告所提到伊當時回答的內容多與現實不符，伊對被告的臉沒有什麼印象，是被告在案發後一直發訊息及照片給伊，伊才想起來。

法院審酌，被告與A女素不相識，亦未曾謀面，僅因偶遇A女，見A女年輕貌美，復因服用精神科藥物而陷於精神恍惚、意識混亂不清之半昏迷狀況，竟起色心，認有機可乘，而基於乘機性交之犯意，將A女帶至溫泉旅館，利用A女上述身心障礙致不能及不知抗拒之情況下，乘機對A女為性交行為1次得逞，致A女身心受到重創，且被告犯後猶未能坦承犯行，並拒絕與A女調解或賠償，犯後態度不佳，依乘機性交罪，處有期徒刑3年4月。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。