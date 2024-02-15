樂天桃猿啦啦隊人氣女神林襄，憑藉精緻美貌和火辣身材，擄獲大批粉絲喜愛，今（15日）球團證實她要離開樂天女孩，而林襄稍早也曬出回顧影片發聲了。

林襄透過社群PO出一段短片，內容集結她不同時期在球場應援及參與活動的照片和影片，並感性寫下：「謝謝Rakuten Girls 樂天女孩，也謝謝不管在哪個階段默默支持我的你們。」

粉絲見狀也紛紛留言，「祝福襄襄」、「不管妳之後在哪都會支持的」、「辛苦了這陣子的妳！相信妳的選擇也支持」、「妳很棒，加油」。其實，林襄之前就傳出合約到期後就會離隊，而球團今也正式發畢業文，透露除了林襄，還有另一名人氣成員張語芯也將離開樂天女孩。

並提到林襄是在2021年入團，今年和樂天經紀團隊洽談合約時，提出個人未來規劃，公司給予高度尊重，並相當感謝她們為Rakuten Girls的付出。至於外傳她要轉戰味全龍隊旗下的啦啦隊，味全龍領隊丁仲緯則表示，小龍女的完整名單會在3月公布。