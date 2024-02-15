「一代女俠」女星鄭佩佩昔日出演許多經典電影，以在周星馳主演的《唐伯虎點秋香》中飾演華夫人，最令台灣觀眾印象深刻。鄭佩佩近年已鮮少露面，在美國享受天倫之樂，怎料，近日傳出她的外籍兒媳Andrea（Andrea Loeffler）生完小孩半年左右，竟罹患乳腺癌，兒子原和玉更發起募款籌醫藥費。

綜合港媒報導，鄭佩佩的兒子原和玉日前在Instagram發長文，透露愛妻Andrea在去年感恩節期間發現罹患乳腺癌，對於才剛迎來兒子半年多時間的他們是一大打擊；而原和玉隨文附上多張Andrea餵哺母乳的照片，從一開始還帶著新手媽媽的喜悅，到現在臉上已失去笑容，2月12日也是最後一次餵奶。

據原和玉自述的內容中，得知發現Andrea罹癌後，他們很積極找尋合適的醫療方式，另外Andrea的姊姊也在募款網站發起募款，希望大家可以幫忙他們；原和玉也希望Andrea不要認為她得自己面對癌症，家人、朋友都會陪著她。

原和玉也因為Andrea罹癌很有體悟，呼籲大家「記得花時間多陪陪你所愛的人，做對你來說最重要的事，生命很短暫」。

其實Andrea去（2023）年7月才生下兒子Kai，到了感恩節假期左右竟然發現乳房有一個持續腫大的硬塊，最終確認是乳腺癌。