香港男星陳小春憑藉《古惑仔》電影系列「山雞」一角風靡兩岸三地，在歌壇也創下優異成績，2010年和女星應采兒結婚，婚後誕下2子組成幸福家庭，日前兩人慶結婚14周年，應采兒的肚子微凸，讓網友懷疑是否懷三胎。

應采兒日前在抖音發布影片，她和陳小春慶祝結婚14周年，為此兩人特地拍攝寫真，應采兒選了一件新中式禮服，小腹處卻意外突起，影片發布後網友們紛紛問：「采兒是不是懷孕了，第三胎」、「應該是懷孕了，當媽媽的都能看出來」、「三胎了麼？是女兒要來了嗎」、「懷三胎了嗎？」也有人說：「全網就你們的狗糧我啃得滋滋有味」、「這肚子很明顯啊，恭喜恭喜啊」、「應采兒好漂亮」、「看走路的姿勢就是懷了吧」、「孕味十足呀」。

陳小春大應采兒16歲，應采兒以前喜歡看《古惑仔》，一開始很崇拜陳小春，後來兩人在同一間經紀公司，互相碰面應采兒都會多說兩句，但陳小春只覺得對方是小女孩，不愛回話，就算回也是簡單幾個字，有次應采兒心情不好找陳小春出門，路上應采兒跟著車上的音樂唱起來，這才讓陳小春意識到兩人習慣相同，打破兩人代溝，而且應采兒大方不做作的個性也讓他刮目相看，後來他們越走越近才在一起。