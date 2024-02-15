台糖梅花豬肉片年前爆出瘦肉精爭議，台中市衛生局與食藥署複驗皆檢出含有「西布特羅」。食藥署副署長林金富15日表示預計下周擇期召開專家會議，規畫邀請台中市府人員；台中市衛生局則表示，尚無接獲食藥署正式通知。

台中市食品藥物安全處年前抽檢國產台糖梅花豬肉片（冷凍），檢出0.002ppm西布特羅，然而中央抽驗採樣45件樣本涵蓋來源畜牧場豬隻血清、毛髮、飼料到同批肉品，皆未驗出乙型受體素，產生爭議。後經台中市與食藥署複驗同一盒肉品，皆檢出西布特羅，引發外界關注。

食藥署預計年後召開專家會議，林金富15日表示，預計下周擇期開會，目前正逐一致電詢問專家，包括食品安全衛生、獸醫、實驗室分析化學、畜牧場端等專家，以及行政院食安辦、衛福部、農業部人員都會出席。

至於是否邀請台中市府人員？林金富則說，尚在規畫但未定調，細節還需要聯絡，並需視議程安排，及專家是否需要台中相關人員列席。對此，台中市衛生局則表示，尚無接獲食藥署正式通知。

食安處也表示，中市府為台中市食安稽查與檢驗之主管及監督機關，依法進行食品安全稽查與市場通路隨機抽驗，並針對抽驗的檢體進行檢驗。目前中央與地方等皆已查驗出該梅花肉片殘留瘦肉精西布特羅，檢出結論無爭議，且該商品是自販售通路隨機抽檢後驗出，至於源頭與成因，尚需等待中央其他單位調查結果，找出原因才能最終定論。

另，先前傳出台糖公司有意委託中市府檢驗肉品遭拒絕，食安處15日強調，證據到哪裡，就跟民眾報告到哪裡，市府抱持正向的態度看待食安問題，將持續加強市售肉品之標示稽查及抽驗工作。另有關台糖公司主動送驗的產品，並不符隨機抽驗原則，建議中央協助台糖公司自行送驗的肉品，另洽第三方公正的實驗室檢驗。