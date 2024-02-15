東京豐洲市場旁的新景點「豐洲千客萬來」自本月1日開幕，熱鬧非凡，顧客絡繹不絕。最近日本市場開始推出所謂的「外國遊客丼」（インバウンド丼）超高檔、豪華食材餐點，價格當然也十分昂貴，不過外國遊客，特別是陸客還是趨之若鶩，推出這類餐點的店家一則喜一則憂，為生意感到高興，同時也感嘆日本人變窮了。

日本主要入口網站《Livedoor》15日報導，復刻江戶風情的「江戶前市場」裡，有大約70家餐飲攤商，從章魚燒連鎖店到拉麵店，甚至還有大阪燒攤位，但絕大多數的還是海鮮店。

每個人都想要品嘗新鮮又道地的海鮮，走一小段就能看到各種令人瞠目結舌的海鮮丼，價格之高令人嘖嘖稱奇，這種丼飯被稱為的「外國遊客丼」。

例如「江戶辻屋」攤商的本鮪丼（黑鮪魚）就要價6980日元（約新台幣1460元），整碗黑鮪魚最好的部位裝的滿滿滿，色澤鮮明，讓人讚不絕口。老闆表示對品質超級有信心，絕對物有所值，剩下的由消費者判斷。

另外一家參展的「築地海膽虎」更是有一份驚人的1萬8000日元（約新台幣3800）的海膽丼。店長表示：「亞洲人對海膽的敏感度較高，有些中國大陸遊客甚至專程來日本品嘗海膽。相比之下，他們跟日本人不同，他們對價格沒有任何反應，可以接受這樣的價格。」

他還感嘆：「就生意來說，我們專注於『外國遊客丼』，並不是說我們看輕日本遊客，但老實說，外國遊客更能帶來利潤。我覺得，日本人貌似變得越來越窮了。當然，我們自己也負擔不起……」

報導訪問日本遊苦，一位品嘗海鮮丼的日本男性表示：「本來想品嘗一下那個要價6980日元的本鮪丼，但當我站在購票機前時，卻有些猶豫了。」最終，他選擇了4800日元（約新台幣1000元）的海鮮丼。他總結說：「味道當然新鮮美味，但CP值可能不太高。」

「外國遊客價格」也凸顯出，對於日本普通市民來說，市場美食已經成為遙不可及的東西。