星期四，以色列軍突擊了加薩南部的納瑟紀念醫院(Nasser hospital)，軍方稱這是一項克制的行動，目的是尋找被哈馬斯劫持的人質。不過在前一天，以色列的轟炸砲火導致院內1名患者死亡。

美聯社報導，以色列軍方表示，其掌握的「可靠情報」顯示，哈馬斯把人質扣押在醫院內，目前生死不明，但是人質的遺體可能仍在醫院內。以色列軍方首席發言人哈加里少將(Daniel Hagari)表示，部隊的行動「精確而且克制」，不會強行撤離醫護人員或病人。

BREAKING: LIVE VIDEO OF MOMENT ORTHOPAEDIC DEPT AT NASSER HOSPITAL IN KHAN YUNIS ATTACKED pic.twitter.com/8U1qad4A17 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 15, 2024

納瑟醫院位在尤汗尼斯(Khan Younis)，這次突襲行動的前一天，以色列試圖疏散集群在納瑟醫院附近避難的數千名加薩難民，但是安全環境非常小，所以難民們根本無處可避。尤汗尼斯的是以色列對哈馬斯發動戰爭的主要目標之一，在過去 48 小時內，死傷情況增加。

哈馬斯控制的加薩衛生部發言人齊德拉(Ashraf al-Qidra)表示，以色列發動的大規模入侵，對非武裝目標猛烈射擊，造成許多難民受傷。他說，以色列軍方要醫護人員將所有病患，轉移到沒有治療設備的舊建築。

他接受半島電視台採訪時表示：「許多人無法撤離，例如下肢截肢、嚴重燒傷或老年人。」

另外，以色列週三在黎巴嫩南部發動空襲，造成 10 名平民和 3 名真主黨戰士死亡，回應火箭攻擊，造成一名以色列士兵死亡、數人受傷。