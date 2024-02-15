為加速公辦都更推動效率，縮短前期整合作業期程，凝聚地主參與意願，新北住都中心導入「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」，透過公私合作平台，共組專業工作團隊進行都更前期整合。推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫首波已選定永和頂溪捷運周邊公辦都更基地，即日起辦理公告招標。

新北住都中心2021年1月成立以來，積極推動全市都市更新，除目前推動中的永和大陳更新單元1、3、4公辦都更案外，同時針對具開發潛力地區進行前期評估及規畫。

本次推出「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」公告招標案，招標期間為2024年2月15日起至3月15日止，歡迎各界優秀人才與團隊踴躍加入推動公辦都更的行列。

新北住都中心執行長錢奕綱說明，「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」是推動大規模公辦都更整合專業的起手式，透過明訂整合作業費用的金額與給付條件，使整合相關費用更明確，不只重視到常被忽略的整合人力成本問題，也讓參與都更整合的團隊能獲得合理報酬。

「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫」公告招標案相關資訊可至新北住都中心官網-採購專區-招標公告下載：https://www.nthurc.org.tw/procurement/announcements。