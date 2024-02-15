農曆春節剛過，大多民眾把握春節期間返鄉團聚和出門旅遊，不過烏日林新醫院泌尿科醫師張朋暉15日提醒，長時間憋尿加上水分攝取減少，恐易引發泌尿道感染、發炎，提醒民眾若有排尿不適可就醫檢查。（潘虹恩攝）

農曆春節剛過，大多民眾把握春節期間返鄉團聚和出門旅遊，不過烏日林新醫院泌尿科醫師張朋暉15日提醒，長時間憋尿加上水分攝取減少，恐易引發泌尿道感染、發炎，民眾若出現排尿不適及灼熱感、頻繁如廁及尿急忍不住等症可盡速就醫檢查。

許多民眾平時工作忙碌，常把握春節連假返鄉或出遊，不過，春節期間難免發生長途車程加上車潮壅塞，或是一家團聚久坐打麻將，容易造成民眾長時間憋尿。張朋暉15日提醒，民眾泌尿道感染問題因夏季悶熱易滋生細菌更為好發，不過春節返鄉、出遊長時間憋尿，加上水分攝取減少，也易引發泌尿道感染、發炎，據過往經驗春節後泌尿道感染患者約會增加1至2成。

張朋暉表示，女性與男性泌尿道感染比例約10比1。女性因尿道較短且靠近肛門易受細菌感染，包括性行為結束無立刻清潔、喜愛泡湯、憋尿和便秘等問題都是造成細菌感染主因，部分更年期女性則受陰道萎縮影響；男性則多是因為排尿不乾淨、攝護腺肥大等導致感染。

張朋暉說，女性泌尿道感染較常罹膀胱發炎，嚴重會變腎臟發炎，男性是攝護腺發炎和性行為造成尿道炎，水喝太少與憋尿也是導致泌尿道感染因素之一。治療以服用抗生素治療，最重要的是，民眾服用抗生素務必要吃完整套療程，自行停藥容易造成細菌未完全殺乾淨復發以及抗藥性問題。

張朋暉說，除服用完整抗生素療程外，平時也要多喝水，建議1天水分攝取量要喝到體重乘以30倍，排尿尿色呈淡黃色或透明為佳。提醒民眾若有排尿不適及灼熱感，比平常更頻繁如廁以及尿急忍不住等症狀，都可能是泌尿道感染，應盡速就醫檢查切勿自行購買成藥服用。

至於有些民眾詢問食用蔓越莓錠或是甘露糖對部分細菌感染有預防效果？張朋暉也提醒，目前都是較小規模研究數據顯示，尚無大規模研究數據支持，但民眾若有泌尿道感染問題仍可以搭配嘗試。