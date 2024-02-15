中華男籃下周要在亞洲盃資格賽對決紐西蘭、菲律賓，但集訓的狀況並不理想，「飛人」劉錚15日在臉書粉專發難，表示球員都回母隊準備各自聯賽，國家隊訓練只剩6、7個人，根本不像一支要比賽的球隊，讓他覺得只是臨時組湊有意願的人去參賽而已。劉錚PO文如下：

「很納悶，這樣真的是一支準備（下個禮拜）要比賽的球隊嗎 ？訓練只剩6、7個人 ，全部都回去母隊準備各自聯賽的比賽，而且還都是全新的人⋯給我的感覺就像是臨時組湊有意願的人去打這個比賽，相應對的配套措施呢，人都不齊我們要怎麼磨合，跟去年一樣，在我們沒有參與多少集訓的時候，安排了一些比賽，出去被打成那個樣子，真的很難看，至少在前置作業上我們要有所準備，對吧？

印象中以前的中華隊，是帶著很多人的期許出去比賽，輸了，技不如人，回來再多練，但現在，是連前面的準備都不足了，更別提大家都關心的保險問題⋯再浪費大家為這支球隊付出的努力以及時間！以後真的沒人要來了⋯我的年紀也擺在這，很多以前的問題到現在，還是存在，沒記錯我們應該是亞洲第一個有規劃的球隊？那現在？怎麼解決？什麼時候能解決？（圖片是2018雅加達亞運全本土陣容）沒記錯打破48年前的紀錄 第四名 回程班機旁還有戰鬥機放煙火歡迎慶祝！」