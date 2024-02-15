許多家長都對孩子們的升學之路煩惱不已。小兒科醫師陳木榮近日感嘆，現在孩子們的升學環境跟過去不大一樣，私立國小、國中、高中相當盛行，孩子們的升學變得很複雜，「比我自己當年考試複雜好多」，貼文曝光後引發熱議。

陳木榮在臉書粉專發文表示，他小時候因為很會自己念書，加上私立學校並不盛行、私立高中要多花錢，所以完全沒考慮讀私立學校，就這樣一路就讀公立國小、國中、建中，「就是一路唸書升學，完全沒什麼困擾」；陳木榮話鋒一轉，指出現在大環境不同，出現了很多不錯的私立高中，家長希望孩子們上好的大學，就得先選定一所高中，看看過往的升學榜單，再看進入該所高中是國中直升還是外考，並依此選定國中、國小。

陳木榮提到，如果他的小孩很會讀書，他應該就不用擔心未來的升學規劃，但身為家長的他仍希望學校能提供以往的升學成績，在孩子小六時，就必須規劃未來要讀公立建中、北一女還是直升私立高中，同時還得考量孩子可以自己念書還是需要老師督促，以及學校的整體讀書風氣、讀書不會遭到霸凌等關鍵，「好複雜，比我自己當年考試複雜好多，大家身為爸爸媽媽真的太辛苦了」。

對此，許多網友紛紛回應，「現在高中還得考慮學習歴程的問題，除非自己的孩子有足夠的能力，及自信靠繁星就能上去」、「孩子的人生好難啊！太競爭了～覺得自己的童年幸福好多，唉…」、「現在爸媽真的好難當，想當年我也是跟醫生一樣，就一路公立免煩惱，但現在卻只能羨慕當年父母可以無腦養兒法」。