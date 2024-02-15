中國網路聯合闢謠平台分析上月的網路謠言時發現，有些大陸自媒體故意虛構社會事件、誇大事實，借助人工智能（AI）合成技術生成虛假訊息，當中涉及民生類謠言，尤其是捏造災害謠言現象較突出，更有藉教育、旅遊、環保等社會議題造謠以誤導民眾，目的則是為賺取流量，對網路平台訊息造成混亂的情況令人擔憂。

據《東網》報導，有些大陸自媒體編造誇大涉及自然災害、安全事故等不實訊息，如自上月23日新疆阿克蘇地區烏什縣發生芮氏7.1級地震以來，網上流傳山西忻州、重慶江北、渝北等地即將發生地震。另外，涉及安全事故的謠言頻繁出現，如謠傳甘肅蘭州市西固區有工廠突發火災、山東濟南市有糧倉發生爆炸等，渲染不安氛圍。

報導說，有網民利用AI自動生成技術合成烏什縣路面損毀嚴重、房屋連片倒塌、新疆多地建高鐵站等影片。更有網民用AI合成500元人民幣（約合台幣2140元）住湖南張家界懸崖酒店片段，當中有景點定位及介紹，誤導讀者。

大陸網站平台表示，本月適逢農曆新年假期，傳統習俗、安全防範等議題的謠言或將增多，其中有自媒體利用煙花爆竹禁、限、放等社會熱話傳謠，挑起矛盾、賺取流量，網路使用者應慎重判別，並注意查證。