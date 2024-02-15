大年初五凌晨，西門町爆發槍戰！疑有幫派背景的林男、翁男兩派人馬，參加友人慶生時發生口角，竟在台北捷運西門町站旁火拚互轟8槍，造成4人中彈受傷，幸均無生命危險。警方火速逮捕5嫌，並起獲2把涉案手槍，子彈5顆，台北地檢署15日複訊依槍砲等罪聲押禁見涉嫌開槍槍擊天道盟大老「吉董」兒子的林男，與翁男的槍手洪男2人，另幫林藏槍的謝男7萬元交保並限制住居。

至於翁男及同夥陳男2人，檢察官仍在複訊中。

警方調查，分別混跡新北市新莊、淡水的23歲林姓、翁姓男子，14日分別受邀到成都路某大樓樓上招待所參加友人22歲林姓女子慶生。席間，翁趁著酒意，在包廂內和女朋友意外爆發口角，林男看不過去，挺身幫忙女方解圍，翁認為遭譏諷羞辱，憤而離去。

凌晨3時30分，慶生會結束後，眾人在西門町捷運站一號出口旁騎樓逗留，翁嫌即夥同天道盟北海會會長吉董的21歲連姓兒子、26歲黃男、洪男、陳男等人返回尋仇。

林見狀，掏出槍枝朝翁等人射擊，造成連男右胸、黃男及翁男手臂槍傷；洪男、陳男也持槍反擊，造成林腿部中彈，雙方當街駁火，總計造成4人受到槍傷。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！