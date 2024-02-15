銓敘部今天表示，公教人員個人專戶制退撫制度已完成個人專戶管理暨儲金運用基礎架構建置，規劃114年1月1日開辦自主投資。

考試院今院會，銓敘部以「公教人員個人專戶制退撫儲金截至112年12月底止之財務運用情形」為題進行業務報告。

銓敘部報告指出，公教人員個人專戶制退撫儲金（以下簡稱退撫儲金）自112年7月1日起正式運作，截至112年12月底止，參加儲金總人數為8,231人，儲金規模為4.2億元。

銓敘部指出，由於退撫儲金開辦初期個人專戶累積金額較小，依法將先由公務人員退休撫卹基金管理局（以下簡稱基金管理局）統一管理運用，參考國內其他退休基金開辦經驗、考量統一運用期資產規模及保證收益的要求等因素，採相對審慎穩健方式運用退撫儲金。

銓敘部表示，基金管理局業規劃114年1月1日開辦自主投資，於自主投資平台提供保守型、穩健型、積極型及人生週期型等4種投資標的組合，公教人員應按評估後之個人風險屬性選定其得選擇之投資標的組合；其未選定者，以基金管理局訂定之人生週期型投資標的組合為運用選擇，以期透過穩健成長的預設投資策略，增進公教人員退休後的適足所得。

銓敘部強調，為達成公教人員自主投資，基金管理局113年將持續與信託銀行合作完成規劃建置自主投資平台，並與投資顧問公司研擬自主投資之資產配置策略及標的篩選機制；同時並將邀集信託銀行與投資顧問公司持續辦理教育宣導，期協助公教人員熟悉自主投資平台功能及具備理財投資基本觀念。

考試院院長黃榮村表示，在秉持強化個人退休金財務自主性及兼顧退休所得適足保障原則下，為112年7月1日以後初任公務人員及公立學校教職員設立個人退休金專戶，基金管理局應竭力完善自主投資平台及退休金自主管理機制等相關配套措施，嚴格把關受委託的相關機構及投資標的組合商品，落實資訊透明公開，以利參加人員自主投資選擇，提高個人專戶累積孳息，保障退撫權益。