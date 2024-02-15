時值農曆春節，除了家中除舊布新外，不少人也會回顧過去一年。民眾黨主席柯文哲小年夜發文感慨，過去一年是人生的重大挑戰，「我也在自省，個人是否做出了哪些錯誤的決定？」直呼凡事反求諸己，這就是他未來要給自己的功課。精神科醫師沈政男認為，柯說大學畢業才能投票他就當選，但年輕人長大就會改投別人了。柯文哲錯在被不懂統計學的人牽著鼻子走，撕毀藍白合協議，才走上了「義無反顧輸一次」的路。

「柯文哲錯在懂科學被不懂科學牽著鼻子走！」沈政男今(15日)發文表示，「柯文哲過年期間反省自己有做錯什麼嗎？他沒給答案，我就幫忙回答一下。」藍白合民調讓6％的事情是關鍵，讓柯文哲以為自己被坑了，其實侯柯與柯侯分開民調，差距的變異等於各自的變異加起來，再減掉共變的變異，而共變的變異最小可能是零，因此侯柯與柯侯差距的變異，也就是一般說的民調誤差，就會是3％加3％減掉0％，也就是6％。

沈政男質疑，柯文哲卻被完全不懂統計學的人牽著鼻子走，以為自己被國民黨騙了，於是撕毀了藍白合協議，走上了「義無反顧輸一次」的路。即使被騙，如果你可以看懂民調便知，侯柯配至少有副總統可當，而獨立參選，就什麼都沒有了，結果柯文哲竟然以為自己民調排第二，拚一下就可能當選。「問題就出在，柯文哲看不懂自己的黨內民調啊！然後旁邊的人又在那邊亂扯說，喔，別家手機民調也說柯文哲排第二！」

「你看，直到開票當晚，我說柯文哲得票率就是2成5，還是有人不信！」沈政男指出，問題就出在，他們還停留在憑直覺做政治與選舉的時代，根本不科學也不理性。用手指抓一下就知道，柯文哲只有年輕人支持，而年輕人有一半支持他，於是一半的一半就等於2成5。這就順帶進到了「如果大學畢業才能投票，我就當選了」，這樣的論斷。錯在哪裡？「不是什麼傲慢與歧視啦！錯在沒有弄清楚研究方法。」

沈政男直言，事實上如果改成「頭髮全黑的才能投票」，柯文哲也會當選！因此，柯文哲以為年輕人投他是因為大學學歷，其實那只是一個共變因子，年輕人投他的原因是頭髮比較黑啦！「可不可笑？不相信的話，你可以看看中老年的大學畢業學歷是投誰？就不是投柯文哲嘛！」甚至可以這麼說：年輕人投柯文哲，只是因為少不更事，不是書念得比較多！因此，當他們長大，來到中壯年，同樣是大學畢業，就改投別人了。