今天大年初六開工日，一早鞭炮聲此起彼落，公司行號祈求新年大發利市，就有一名網友收到老闆給的開工紅包，發現只有600元抱怨太少，覺得公司寒酸考慮是否該離職，不過眾人看了卻喊佛心，認為原PO人在福中不知福。

一名網友在PTT八卦板發文表示，今天路上都是在開工拜拜、放鞭炮，老闆討個好彩頭，發開工紅包給員工，自己拿到打開只有六百元新鈔，質疑現在萬物皆漲，只給六百會不會太寒酸，「開工紅包只拿600元該離職嗎？」

貼文引起熱議，許多人認為原PO老闆夠誠意，「很多了，我以前拿兩百」、「600元不錯，我以前的事務所才200」、「600不錯啦，很多公司就給200，兩張紅而已」、「我拿200，600佛心公司」、「開工兩百是公道價」、「本來就是討喜氣而已，有就偷笑了」、「有年終了，紅包算多給的，意思意思」。

也有人感嘆，「不錯了吧，我們只有水果吃」、「兩千人的公司開工紅包只發20塊新的硬幣路過…」、「你還有開工紅包拿，我什麼都沒有」、「我一顆橘子一顆蘋果」、「拿到餅乾2塊，哈哈…哈…嗚嗚嗚嗚」、「我們只有兩塊花生糖跟一個鳳梨酥」、「多的是連包都沒有的，不要太不滿」。