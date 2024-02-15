天后張惠妹與圈外男友Sam（姚善鏞）愛情長跑13年，二人相當保護戀情因此格外低調，至今未曝光過合照，但Sam經常在社群分享張惠妹「小女人」一面；昨（14日）情人節，Sam曬出一段張惠妹與貓咪玩的影片，她忍不住學貓咪喵喵叫，超萌奶音與舞台上的她反差超大，令粉絲相當驚喜。

Sam今（2024）年過年陪著張惠妹一起回台東，分享不少到台東看見的風景，昨日則在Instagram上傳一段影片，以男友視角拍下張惠妹蹲在草地上與貓咪玩，過程中聽得到張惠妹與貓咪「喵喵叫」對話，還是用超萌奶音，與舞台上那個不可一世的模樣大不同。

Sam情人節曬出張惠妹與貓貓玩的影片。（圖／摘自Sam Instagram）

張惠妹私下另類的一面遭Sam出賣，大票粉絲見到天后愛動物的樣子，紛紛樂得表示，「我與天后的共同點：喜歡學貓叫和貓對話」、「我現在變成一隻貓還來得及嗎？」、「妹姊真的很認真在跟貓貓講話欸」、「這畫面好有愛」。

其實張惠妹與Sam兩人交往多年，這些年屢屢被傳婚訊但都不了了之，而Sam也多次陪張惠妹回台東過年，他與部落族人、親戚早就很熟識，已經像是一家人了；而張惠妹與Sam鮮少同框，但Sam都會透過社群分享他眼中的張惠妹，交往10多年仍然超有愛。