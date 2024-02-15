美國太空總署NASA與我國及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空品飛航實驗，環境部表示，NASA兩架科研飛機15日由菲律賓飛往南韓航程中，將於台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測，可提供高解析精密資料，同時這也是環境部成立推動第一個大型跨部會及學者專家之國際合作實驗，從地面監測為主之空品觀測量能提升至3D整合觀測，開展未來大氣環境協同監測之新頁。

環境部表示，今（15）日11時至15時民眾在各機場所見到的美國太空總署NASA飛機，是環境部與NASA及亞太國家合作的亞洲空氣品質機載和衛星調查計畫（Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality , ASIA-AQ）的一環。DC8飛機上搭載的空氣品質監測精密儀器在雲嘉南到高屏地區量測地面46英尺(15公尺)至11,000英尺(3,300公尺)的各項空氣污染物變化，另外GIII則是在28,500英尺(8,600公尺)高度於臺中到屏東之間巡航，以機上搭載光達儀器進行區域空品的量測，為科學研究與國際合作之典範。

環境部表示，本次實驗取得資料將配合地面的空品監測站、無人機與探空垂直量測及相關氣象觀測資料進行臭氧(O3)、揮發性有機物(VOCS)、細懸浮微粒(PM2.5)濃度及其粒徑大小及化學成分等3D科學研究，未來對於衛星的校驗、空品模式的精進、污染來源的解析及污染管制策略訂定提供科學的資料，環境部感謝NASA、氣象署、交通部民航局、中研院、空軍氣象聯隊、空軍航空技術學校、各地方環保局等國內外相關機構、中央大學林能暉教授所帶領的45位教授學者協助及參與，共同促成此次國際合作的大型實驗。