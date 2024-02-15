海巡署今日下午出動起重機，將翻覆的陸籍快艇吊起進行勘驗，結果發現該快艇配有「雙舷外機」的超強馬達，比一般船舶速度更快，裝備了得。（圖／民眾提供）

14日下午非法闖進金門北碇島附近禁止水域線捕魚，拒檢逃逸翻覆造成2漁工溺斃悲劇的大陸無船名快艇，今(15)日下午由海巡署出動起重機，將其吊起進行勘驗，結果發現該快艇配有「雙舷外機」的超強馬達，比一般船舶速度更快，裝備了得。船艇將交由檢方查驗是否有撞擊痕跡，以釐清是人為操作不當自行翻覆、還是遭到撞擊後才翻船釀成悲劇。

海巡署指出，昨日海巡人員在驅離過程發現，這艘越界陸籍快艇是無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「三無船舶」，而「三無船舶」是兩岸協同執法的共同關注對象，雙方對於該類船舶均會加強取締。

海巡署人員今日下午也將出事的陸籍快艇吊上岸進行調查鑑定，發現這台翻覆的快艇尾部裝有「雙舷外機」的高速馬達，比一般船舶速度更快，也難怪能以高速蛇行的方式逃離海巡艦艇的追緝。

至於2名生還的大陸漁工因言語有著嚴重的四川及貴州口音，導致偵訊進度緩慢，目前仍在金門海巡隊製作筆錄，金門地檢署檢察長周士榆今天下午也前往了解案發經過，至於詳細的事發原因仍有待後續檢調做進一步調查釐清。