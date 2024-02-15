根據官方數據，英國經濟於2023年下半年陷入了衰退。去年10月至12月，3個月之間萎縮了0.3%，再加上去年7月至9月間的0.1%，顯示出當前英國經濟的窘境，也不利於英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今年的選情，因為他就任後最主打的就是改善經濟。

2024年2月7日，英國首相蘇納克於 在英國倫敦下議院發表講話資料照。（路透社）

綜合《路透社》（Reuters）、《CNN》15日報導，經濟學家原先預計去年第4季，英國國民生產毛額（GDP）將下降0.1%，但實際情況卻更糟。

英格蘭銀行（Bank of England）則表示，預計2024年經濟將有所改善。然而，今年經濟增長緩慢仍將是首相蘇納克（Rishi Sunak）在2024年全國選舉前，討好選民的絆腳石。

英國國家統計局表示，12月份的經濟產出在11月份增長了0.2%之後，以月度計算下降了0.1%。路透社的調查預計12月份將下降0.2%，隨著GDP數據的公佈，英鎊兌美元和歐元稍微走弱，而數據也為政府下個月的年度預算公佈蒙上了一層陰影。

外界認為，雖然英國經濟疲軟、國債飆升，但英國財政大臣亨特（Jeremy Hunt）可能會在明年宣布調降一點稅賦。

亨特本歐四（15日）表示，由於英國央行將利率調升至26年來未見的高位以應對通脹，經濟增長遲緩是可預期的。

「但是有跡象表明英國經濟正在轉危為安，雖然許多家庭仍然面臨困難，但我們必須堅持計劃——削減工作和企業稅，建立更強大的經濟，」