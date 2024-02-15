今天（15日）各地為晴到多雲的天氣，高溫都在28度以上，不過明天（16日）有鋒面通過，加上東北季風增強，北部及宜蘭地區白天高溫將降至16度左右，周六（17日）清晨溫度依然偏低，白天後氣溫才會回升，下周會有一波冷空氣南下，對台灣造成的影響至少會持續3天。

中央氣象署資訊顯示，明天北部、東半部地區及恆春半島將轉為有局部短暫雨的天氣，要到入夜後雨勢才會趨緩；溫度方面，因為東北季風增強的關係，北部及宜蘭地區白天高溫降至16度左右，其餘地區白天高溫也會降低，晚間各地低溫在15度左右，中南部日夜溫差較大。

明天（16日）受東北季風影響天氣轉涼，周六（17日）白天就會逐漸回暖。（圖／中央氣象署）

周六清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫依然偏低，白天北台灣氣溫才會回升，水氣部分僅剩東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下周日至下周二（18日至20日）台灣周遭吹東南風至偏南風，天氣穩定許多，各地呈現多雲到晴的好天氣。

下周三（21日）起有鋒面接近，下周四（22日）鋒面會抵達台灣北方海面，東半部地區及北部山區水氣增，有局部短暫雨。

下周五（23日）鋒面通過加上冷空氣南下，北部及東北部轉濕冷，其他地區為多雲的天氣，冷空氣至少會持續影響到下下周日（25日），北部及東北部整天感受都較冷，其餘地區早晚氣溫也偏低。