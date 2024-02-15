認了自導自演！晚安小雞、阿鬧「下跪道歉」 求柬埔寨原諒畫面曝 @ChinaTimes

台灣網紅「晚安小雞」前幾天前往柬埔寨開直播，聲稱在詐騙園區內遭到襲擊並一度失聯，疑似全程自導自演而遭當地警方逮補，如今罪證確鑿，《柬中時報》最新釋出的畫面顯示，晚安小雞和阿鬧兩人還在警局下跪，希望能夠得到當局的諒解，不過該省省長郭宗朗表示，故意製造了柬埔寨社會的不安情緒，行為不可取，不能只是批評教育。如果我們原諒他們，哪麼接下來還會有人繼續捏造類似假象，來抹黑柬埔寨。

據《柬中時報》15日報導，西哈努克省省長郭宗朗在省警察局召開記者會，對台灣網紅「晚安小雞」發佈造假影片一事進行了詳細說明，晚安小雞早在今年1月就開始策劃來柬埔寨拍攝造假影片的計劃，並於2月11日，他們抵達金邊國際機場，隨後搭乘計程車前往金邊多個地點，包括金邊軍醫院隨後開始進行他們自導自演的劇本。

在這次記者會上兩人跪求柬埔寨當局原諒，並表示希望得到機會，利用自身的影響力拍攝真實的柬埔寨。他們想要讓網友知道柬埔寨的治安狀況非常良好，並且不像國際媒體所報導的那樣負面。對於兩人的請求，但是郭宗朗堅定表示，根據柬埔寨法律，他們必須承擔嚴重的法律後果。

他進一步指出，「晚安小雞」和「阿鬧」將被移交給司法機構處理，並且在刑期結束後才能被驅逐出境。

郭宗朗嚴厲表示：「我認為這個問題非常嚴重，不能只是批評教育。如果我們原諒他們，那麼接下來還會有人繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象。」