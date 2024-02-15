2024年是甲辰年，甲木為青、辰為龍，因此被稱做「青龍年」。對照《推背圖》第43象，讖曰︰「君非君，臣非臣，始艱危，終克定」。頌曰︰「黑兔走入青龍穴，欲盡不盡不可說，惟有外邊根樹上，三十年中子孫結」。前立委郭正亮表示，《推背圖》第43象圖，是一個大人和一個小孩，兩人作勢要動武的樣子，可是兩人是僵著往同一個方向走。李珮瑄吃驚表示，跟現在很像。

2024是甲辰年，郭正亮14日在中天《綠也掀桌》節目中表示，台灣的易經大師認為，應引用《推背圖》第43象，第43象其中有一句「黑兔走入青龍穴」，今年剛好是兔年轉龍年。

針對《推背圖》第43象中的「黑兔走入青龍穴，欲盡不盡不可說，惟有外邊根樹上，三十年中子孫結」 。李珮瑄不禁表示，這很可怕。所以大家才說2024年一開始就選舉，很多人對照選舉結果，就怕它成真。

郭正亮解讀表示，「君非君，臣非臣」可能有兩種意思。其中一個就是兩岸定位不明；當然另外一個意思，也可以說我們今年的內政狀況，就是民進黨籍新任總統賴清德和國民黨各佔一邊多數。而「始艱危，終克定」，就是說一開始一定很亂。

郭正亮認為，第43象有畫一個圖，是一個大人和一個小孩，兩人作勢要打的樣子，可是兩人是僵著往同一個方向走，並不是逆向在走。李珮瑄吃驚表示，跟現在很像。

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