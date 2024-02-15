2024央視春晚《上春山》由大陸男星魏晨、魏大勛、白敬亭表演，不料卻因彩排時三人都是白色系衣服，表演白敬亭卻穿著一身黑，且走位時白敬亭獨站最高處，直到魏大勛走上去白敬亭才走下台階，讓位給魏晨站最高位，白敬亭的行為遭網友認為是故意搶鏡，更傳出該節目的工作人員因為白敬亭丟了工作，引起網友憤怒，春晚其中一位主持人馬凡舒被爆取消關注白敬亭，她本人也出面回應了。

央視主持人馬凡舒在今年春晚擔任主持人之一，突爆出她疑似取消關注白敬亭，讓外界猜測央視恐怕真有打算封殺白敬亭，對此馬凡舒回應：「沒有的事兒，咱好好過年」，並曬出關注列表，白敬亭仍在關注列表中。

（來源／影片取自CCTV春晚YouTube，如遭刪除請見諒。）

起因是除夕當天春晚官宣海報中幾人都是淡色系服裝，白敬亭當時穿著淺灰色西裝，本以為節目上也是這樣的造型，沒想到直播時白敬亭穿著黑底金花紋的中山裝，群舞的服裝是綠色和白色，魏大勛、魏晨都是白色系服裝，讓白敬亭格外突兀，且舞台上的階梯高低程度不同，如「山」字，網友們發現魏大勛表情僵硬，往場外看了一眼，根據舞台和歌詞推測幾人應該是要輪流站到最高處，但由於白敬亭不動，最後魏大勛直接走上去將白敬亭帶下，將位子留給魏晨，魏晨也順勢站到最位演唱。

突兀的黑色衣服和走位都讓白敬亭被網友認為故意搶鏡，表演結束後主持人王寧先是問是否緊張，白敬亭回應放鬆一點了，於是她直言「你是不是覺得這個舞台特別大，覺得這個舞台特別空，你好像用盡了所有力氣都不知道怎麼能讓大家記住你，看到你？」疑似含蓄點出搶鏡一事，事後又兩度發文「見才華，更見人品」、「人生如登山，上一山，過一山，山山相連」，令人不得不多想是委婉表達對白敬亭的不滿。

網上傳出白敬亭的行為造成節目事故，工作人員被追責，可能會被開除，推測白敬亭恐怕會被央視封殺，之後又有白敬亭粉絲發布澄清影片被央視投訴刪除，側面印證白敬亭星途前景堪憂。目前事件發酵至今，白敬亭方和央視春晚節目方都沒有正面做出澄清，讓外界霧裡看花。