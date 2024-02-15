金門海域14日發生陸籍漁船因拒檢逃竄不慎翻覆，導致4人落海，造成2死，大陸國台辦對此強烈譴責，並稱這是嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件。前立委蔡正元質疑，台灣海警船一直都可以跨越中線到金門復國墩海域執法，如果大陸下令接手這片海域的管轄權，同時不准台灣的海警船過海峽中線，更不准台海警船到金門海域；甚至有樣學樣，大陸的海警船也開到澎湖海域或基隆海域「執法」，兩岸是不是就要沒完沒了？

「剛過年，事情就沒完沒了？」蔡正元今(15日)在臉書發文提到，台灣的海警船在金門復國墩海域「追緝」大陸漁船「越界」捕漁，導至大陸漁船翻覆，造成兩人死亡、兩人受傷，「這是新春就敲響兩岸問題的警鐘！」

蔡正元質疑，民進黨當局口口聲聲「海峽中線」，但台灣的海警船一直都可以跨越「海峽中線」，到金門復國墩海域執法。這片海域根本就在泉州前頭礁的眼皮底下，如果大陸下令接手這片海域的管轄權，同時不准台灣的海警船過海峽中線，更不准台海警船到金門海域；或者甚至有樣學樣，大陸海警船也開到澎湖海域或基隆海域「執法」，兩岸是不是就要沒完沒了？

蔡正元直言，民進黨當局在釣魚台海域或在沖之鳥礁海域，看到日本海警船，都好像見到天皇的欽差大臣，只敢夾著尾巴做人。但民進黨當局面對大陸就很會叫。可能大陸也只忍耐，一點兒脾氣也不發，「所以民進黨當局可以沒完沒了地叫下去？」