大年初五台灣海巡署驅離拒檢的陸籍漁船快艇釀2死事件，引起兩岸高度關切，對此，屏東琉球區漁會首席專業顧問蔡寶興擔憂日後海上衝突會擴大，進而造成漁民恐懼感，此外也認為政府對陸方、日方採「雙標」對待，為選票著想犧牲漁民權利。

前琉球區漁會總幹事、現任首席專業顧問蔡寶興指出，海巡署因驅離越界捕魚的陸籍漁船快艇遭拒檢，不惜追逐導致對方翻船釀死傷，這對台灣漁民而言並非是護漁的最佳手段，因為以陸方近來的「強勢逼近」來看，對他們來說台灣海峽根本已經是海域模糊、沒有界線的狀態，如今造成死亡，想必日後海上衝突會擴大，漁民光想到就有恐懼感。

「對陸可護漁，對日就無法？」蔡寶興進一步表示，政府的護魚手段也很雙標，台灣與陸方的經濟海域重疊非常小，雙方捕撈的漁獲也多不相同，但卻可以對陸方強硬驅離，反觀對與台灣經濟海域交疊、影響甚深的日本，卻遲遲不能硬起來處理。

蔡寶興細數，從黑鮪魚迴游範圍的八重山群島以南海域、到沖之鳥海域作業問題，講了這麼多年都沒解決過一個，想必是選票考量，才會出現如今這麼雙標的應對模式。

他強調，漁民想要的是和平的溝通協商，兩岸問題若不好好處理，對漁民來說等於是在困境中雪上加霜，他可以想見，未來陸籍漁船越界只會愈來愈多，甚至成為常態，難道政府打算每次都這麼「強硬」？政府在做任何決定前，應該都要在現實面上多考量民眾的艱難處境。