許多夫妻結婚後可能會開始執行生育計劃。一位人妻表示，最近她和老公登記結婚後，開始進行懷孕的相關準備動作，不過第一次和老公運動完畢後，她開始擔心未來懷孕辦婚禮是不是很醜、蜜月可能會泡湯，結果想著想著就哭了出來，因此決定上網詢問他人意見，貼文一出引發熱議，許多網友紛紛開罵，認為她若擔心婚禮大肚子、蜜月泡湯，就該等到活動結束再結束避孕，「哭有什麼用？不會想辦法解決嗎？」

原PO在Dcard發文指出，她和老公一直以來都有做好防護措施，由於兩人都很喜歡小孩、有相關的生育規劃，所以登記結婚3個月後才開始進行真槍實彈，身體不好的她也花了時間進行孕前健檢、打針、補充葉酸。

原PO提到，最近她和老公第一次為了生小孩開機，沒想到完事後她開始想東想西，「如果肚子很大辦婚禮是不是很醜？這樣蜜月也泡湯了⋯」，結果就這樣哭了出來，因此決定上網求助，「不曉得其他備孕的姐妹們有沒有類似的問題？」。

對此，許多網友紛紛回應，「妳幾歲？如果不想大肚子辦婚禮跟蜜月，就等結束再開始不避孕啊，哭有什麼用？不會想辦法解決嗎？」、「哭爽沒？」、「怕影響到婚禮要嘛早點辦完，要嘛辦完再開始備孕啊」。