《華盛頓郵報》報道，美國與幾個阿拉伯夥伴正在草擬巴勒斯坦的建國計劃，方案可能會在幾星期後提出。對此，以色列政府高度反對。

報導稱，美國希望為以色列和巴勒斯坦能達成全面和平協議，為獲得巴勒斯坦的信任，其中包括建立巴勒斯坦國的「明確時間表」，其中提到許多西岸定居點、東耶路撒冷的巴勒斯坦首都，以及西岸和加薩的聯合安全機構和政府。

官員表示，一旦以色列和哈馬斯同意暫時休戰，允許人道主助進入加薩，並釋放仍被扣押的134名人質後，他們希望公佈該計劃。至於在休戰期間，先採取部分和平條約內容，包括組建一個管理加薩的巴勒斯坦臨時政府。

美國的態度有些改變，先前支持以色列為了拯救人質而繼續戰鬥，理由是以色列需要透過摧毀哈馬斯來保衛自己，但是美國官員最近幾星期以來，也越來越多次談到「先停火，再結束敵對行動」。

美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示：「作為人質互換的條件，我們試探先暫停軍事行動，然後在此基礎上，建立更持久的安全協議。」

以色列政府完全無法接受巴勒斯坦國的想法，該計畫受到好幾個內閣部長的強烈反對，比如財政部長斯莫特里奇(Bezalel Smotrich)表示，他將要求高級安全內閣發表強烈聲明，拒絕建立巴勒斯坦國。

斯莫特里奇在個人的X上發文說：「在任何情況下，我們都不會同意這項計劃，因為這基本上就是說，巴勒斯坦人因對我們進行的可怕屠殺，而獲得獎賞，還能因此建立一個以耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國。」

僑民事務部長奇克利(Amichai Chikli)表示，政府揚言取消《奧斯陸協議》作為回應，該協議是90年代通過，涉及成巴勒斯坦權力機構成立的協議。

根據《華盛頓郵報》報道，該計畫的幕後支持者，包括埃及、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和巴勒斯坦代表。