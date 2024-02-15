台彩今（15日）晚公告，大樂透1億元頭獎在台中市烏日區溪埧里溪南路一段156號1樓「億昇彩券行」開出，一注獨得。台彩表示，大樂透持續加碼，16日頭獎仍保證1億元。春節大紅包部分，今晚總共開出18組，剩餘143組明天（16日）繼續加開。

大樂透第113000020期今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為04、08、18、19、20、33，特別號為03。春節大紅包開出獎號為：04、10、12、16、18、22、25、35、47。

台彩也公告15日大樂透春節大紅包開出情形，今晚總共開出18組，總中獎注數20注，其中16組為單注中獎，2組為2注均分。截至本期為止，春節大紅包累積已開出217組，剩餘143組，下期（2／16）將繼續加開大紅包獎項。

威力彩今晚開出第113000014期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為02、07、17、22、32、33，第二區中獎號碼為04。

根據最新派彩結果，威力彩頭獎未開出，已經連7槓，下期（2／19）頭獎獎金預估上看4.6億元。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。