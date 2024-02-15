前立委鄭運鵬兒子「德德」，因超帥氣神顏爆紅，情人節前夕開通個人IG，短短2天就吸引超過24萬人追蹤，而他的高人氣更紅到韓國，被韓媒以「長得像車銀優的國會議員兒子」為標題報導。

韓媒《TVreport》以「長得像車銀優的國會議員兒子」報導德德，內文提到他因為在競選期間陪著鄭運鵬掃街而受到關注，被封為「台版車銀優」，擄獲不少女粉的芳心，更透露他開通IG後，漲粉速度相當快，並曝光他多張帥照，人氣居高不下。

德德被韓媒報導。（圖／取自TVreport官網）

擁有濃眉大眼和高挺鼻子的德德，之前在選舉期間陪著爸爸鄭運鵬掃街，高顏值意外爆紅，人氣持續爆漲，開通IG後，追蹤人數更比爸爸還高，對此，鄭運鵬也不服輸表示「我本來沒什麼在經營IG的，大家不要亂比較粉絲數，傷害鄭運鵬兒子的爸爸與鄭運鵬兒子的感情」。

隔一天鄭運鵬再度發文，「不管昨晚大家怎麼樣，今天鄭運鵬的兒子還是要幫忙拖地」，逗趣發言讓網友都笑翻，父子倆的話題性熱度不減。