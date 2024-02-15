網紅「晚安小雞」才因自導自演惡搞柬埔寨治安，遭柬國警方逮捕，恐要坐完牢才能返國；在日本2022年9月大阪市住之江區的一間吉野家分店，遭35歲男子嶋津龍惡搞，他以個人筷子直接夾取公用容器內紅薑食用，他的友人岡敏秀拍下影片，並分享到社群網站。大阪地方法院最後對嶋津龍被判2年4個月徒刑，以及20萬日圓（約新台幣4萬1800元）罰金。

據外媒報導，日本餐飲店過去一段時間遭顧客惡搞事件層出不窮，其中不乏遭起訴的案例。嶋津龍則是跑到大阪一間吉野家惡搞，他故意用個人私筷噁吃公共紅薑，岡敏秀則負責拍攝並分享到社群網站。

惡搞影片被上傳到網路後，店家不得不進行消毒作業，大阪警方2023年4月以涉及「武力妨害業務」（威力業務妨害）罪嫌逮捕拍攝影片的岡敏秀，岡敏秀被捕稱想讓大家看看搞笑的事，所以拍攝這段影片並上傳網路。大阪簡易法院判處30萬日圓（約新台幣6萬2700元）罰金。

至於惡搞吉野家的「主角」嶋津龍涉犯「毀棄損壞」及「武力妨害業務」遭起訴，嶋津龍供稱「我只是想讓大家笑」；報導指出，雖然這場判決是與嶋津龍另一項「違反大麻取締罪」合併判決，但法官相當重視嶋津龍惡搞吉野家的案件。

大阪地方法院今（15）日對嶋津龍做出判決，法官高橋里奈在宣判時責難嶋津龍，表示他的行為不只對店家造成負面影響，更是自私且惡意的犯行，因此判處2年4個月徒刑，以及20萬日圓（約新台幣4萬1800元）罰金。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！