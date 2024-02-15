日本最大連鎖烏龍麵餐廳「丸亀製麵」2013來台後，在各地迅速展店，也成功擄獲不少粉絲。近日有男子表示，每次到百貨公司地下街時，總能看到丸亀製麵大排長龍的場景，但它們的烏龍麵明明很普通、價格也沒有很便宜，讓她忍不住發問，「丸亀製麵哪裡好吃？」，貼文曝光後引發熱議，許多網友指出，除了因為其他餐廳更貴，丸亀製麵的餐點也很美味，加上品質相當穩定，因此成為民眾的熱門選擇。

原PO在Dcard以「丸亀製麵哪裡好吃？」為題發文詢問，普通的烏龍麵加湯，售價高達100多元沒有很便宜，不過每到假日，百貨公司地下街卻常常可以看到丸亀製麵大排長龍，「有什麼品項比較好吃的嗎？不然為什麼不去其他家？隔壁的韓式也不錯啊，也可以挑小菜，都要去吃丸亀製麵呢？」

對此，許多網友紛紛回應，「其他的更貴呀」、「便宜又不會雷」、「在美食街想要吃的比丸亀便宜的不多了吧」、「去百貨公司吃一次大約200上下，如果這都是貴的話，那沒錢就真的不要去百貨公司逛」、「如果有便宜的烏龍麵比丸亀好吃，那就不會有那麼多人吃丸亀，你說普通，但真的吃不到100多塊比他好吃又快速的烏龍麵了」。

另外也有不少人說明，「番茄雞肉烏龍麵，湯頭超濃」、「我覺得超好吃欸，明太蛋拌烏龍麵好吃到我有一陣子天天吃…」、「你要來點香脆脆油渣渣（天婦羅花）」、「少了炸渣（天婦羅花），我看你是真的不懂」、「丸亀明明就超好吃」。