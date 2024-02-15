認了自導自演！晚安小雞、阿鬧「下跪道歉」 求柬埔寨原諒畫面曝 @ChinaTimes

12日晚間網紅「晚安小雞」闖進柬埔寨「凱博園區」直播，且疑似遭到襲擊並一度失聯，隔日再開直播出現時，身上卻出現抓痕、勒痕，卻被發現，疑似全程自導自演而遭當地警方逮補；然而，當時開直播聲援、力挺「晚安小雞」的好友、老婆「阿鬧anow」、「愛婆」、「傑哥」、「倫家會怕」，有遭質疑是不是共犯結構，且「晚安小雞」的粉絲專頁，也被懷疑是被「自己人」刪除想要滅證。

據《東森新聞》報導，因網紅「晚安小雞」的粉絲專頁全被刪除，遭質疑「自己人」刪除粉專想要滅證，在晚安小雞開直播出事後，其好友網紅「阿鬧anow」也拍影片力挺「沒人會拿自己的生命開玩笑」，並說要去柬埔寨救「晚安小雞」，但事後卻被發現，「阿鬧anow」與「晚安小雞」兩人都在柬埔寨且被銬在一起。

因此，這起事件也被質疑，曾經出現出現在鏡頭前不知道「晚安小雞」在何處的「愛婆」、「傑哥」、「倫家會怕」是否都知情，報導也指出，「晚安小雞」的妻子「愛婆」遭揭露是禾穗國際公司的負責人，而「傑哥」則是掛名總經理，且自事間發生後，證實是自導自演，「愛婆」與「傑哥」兩人也消聲匿跡，不免讓人懷疑是共犯結構。

網紅「晚安小雞」12日夜闖柬埔寨「凱博園區」直播，疑似被發現後遭襲擊一度失聯，然而，隔日卻開直播身上也多出了抓痕與勒痕，這起事件鬧到柬埔寨當地警方注意後，「晚安小雞」的好友「阿鬧anow」卻被發現人在柬埔寨，並且與「晚安小雞」銬在一起，據《柬中時報》報導，當地警方也搜出許多鬼娃蛙及鬼面具等證物，「晚安小雞」因涉嫌散布不實訊息，被當地警方拘留。

而柬埔寨西港省省長郭宗朗則嚴厲指出：「這個問題非常嚴重，不能只是批評教育。如果我們原諒他們，那麼接下來還會有人繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象」，並且表示「晚安小雞」和「阿鬧」將被移交給司法機構處理，並且在刑期結束後才能被驅逐出境。