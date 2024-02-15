立法院長韓國瑜的聲量，如今比民眾黨主席柯文哲大很多。媒體人謝寒冰表示，柯文哲現在每天跑到立法院民眾黨團去蹭聲量，實際上，過去各黨主席並沒有天天到黨團去；當他看到韓國瑜自帶流量，聲量還這麼高，當然心裡頭會有一點不舒服。

謝寒冰15日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，柯文哲現在陷入一種困境，因為他就是一個空頭黨主席。現在柯文哲為了聲量，必須每天跑到立法院民眾黨團去蹭聲量。實際上，過去各黨主席沒有天天到黨團去，黨團有總召、幹事長等人，他們自己會去處理。一個黨主席天天跑去，其實是為了聲量。

謝寒冰指出，柯文哲可能陷入一種焦慮，因為他已經沒有舞台了，對他來講應該很難受，因為過去8年，他享受了非常多的光環。所以當他看到韓國瑜自帶流量，聲量還這麼高，當然心裡頭會有一點不舒服。

謝寒冰認為，韓國瑜現在聲量高，是因為綠營想要酸他、藍營想要捧他，喜歡他的人，當然會追隨著他。但也不用去羨慕別人的聲量，而是要想辦法自己去創造聲量，這是比較正面的思考。柯文哲不是有KPTV嗎？建議他好好去做KPTV，想辦法創造另一個聲量。